Revista de imprensa internacional

A EDP recebeu, pelo menos, cinco propostas não vinculativas para a aquisição de ativos de energia hidroelétrica que a empresa está a vender. Já são várias as empresas interessadas em adquirir os ativos. Do outro lado do mundo, a Apple suspendeu o sistema que permite à assistente de voz Siri gravar e analisar conversas devido a problemas de privacidade. Já a Coreia do Norte parece não dar tréguas e volta a disparar mísseis pela terceira vez, no espaço de uma semana.

Cinco Días

Cinco propostas de compra de ativos entregues à EDP

A EDP recebeu, pelo menos, cinco propostas não vinculativas para a aquisição de ativos de energia hidroelétrica que a empresa está a vender. O prazo terminou na quarta-feira e, além da Iberdrola e da Endesa que foram conhecidas logo no dia seguinte, também a Engie — com quem a EDP criou recentemente uma joint-venture — e os fundos de investimento Ardian e Brookfield terão formalizado o interesse. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Reuters

Boeing vai trocar software do 737 MAX para resolver falha

A Boeing vai trocar o software do sistema de controle dos aviões 737 MAX para resolver falha descoberta. O chefe executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, disse aos analistas que estava confiante que o 737 MAX voltaria a operar em outubro, depois de um voo de certificação em setembro. Depois dos dois acidentes fatais que envolveram os Boeing 737 Max, estes modelos estão proibidos de voar em quase todos os países do mundo. Leia a notícia completa no Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

TechCrunch

Apple suspende gravações da Siri por problemas de privacidade

A Apple suspendeu o sistema que permite à assistente de voz Siri gravar e analisar conversas (que era aplicado com o objetivo de melhorar o serviço) devido a preocupações com privacidade. A notícia avançada pelo TechCruch segue-se a uma investigação do The Guardian, que revelou que a Apple ouve e grava conversas privadas incluindo informação médica ou financeira. “Estamos empenhados em criar uma ótima experiência com a Siri, enquanto protegemos os dados de privacidade”, afirmou a dona do iPhone, em comunicado. “Enquanto estamos a fazer a revisão, suspendemos o sistema de avaliação da Siri em todo o mundo”. Leia a notícia completa no TechCrunch (acesso livre / conteúdo em inglês).

BBC

Coreia do Norte volta a disparar mísseis pela terceira vez

A Coreia do Norte disparou, esta sexta-feira, projéteis não identificados de curto alcance. Depois do anterior disparo de mísseis, os dirigentes de Pyongyang tinham argumentado que se tratava de um aviso à Coreia do Sul a propósito de manobras militares comuns com os EUA. Esta foi a terceira série de disparos de mísseis por parte da Coreia do Norte no espaço de uma semana. O Reino Unido, a França e a Alemanha já pediram à Coreia do Norte uma conversa com os EUA. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre / conteúdo em inglês).

The New York Times

Toyota reduz previsões de lucros. Culpa é do iene

A Toyota até aumentou os lucros no último trimestre, fruto do aumento de 3,6% nas vendas de veículos, num total de 2,71 milhões de automóveis. No entanto, anunciou uma em baixa as suas previsões de lucro anual em quase 6%, tudo por causa do desempenho da moeda japonesa. Leia a notícia completa no The New York Times (acesso livre / conteúdo em inglês).