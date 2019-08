Portugal vai ter 19 novos hospitais privados

Portugal terá pelo menos 19 novos hospitais privados até 2020, num investimento total de 750 milhões de euros. No último ano abriram oito unidades hospitalares e até ao final de 2019-2020 está previsto que entrem em funcionamento mais cinco unidades, que se vêm juntar aos 114 hospitais privados já existentes.

A acrescentar à lista está prevista também a abertura de mais três projetos hospitalares, sem data de abertura assinalada, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), avança o Diário de Notícias.

Entre estes novos 19 novos hospitais, há um reforço da oferta nas grandes cidades, como em Lisboa ou no Porto, mas existe também uma aposta em novas áreas geográficas. O presidente da Associação da Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, destaca ao DN que “têm sido feitos investimentos noutros pontos do país – Madeira, Açores, Vila Real, Viseu”.

Apesar de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegurar mais de 80% das urgências e mais de 70% dos internamentos e cirurgias, são as unidades privadas que registam o maior crescimento, segundo dados do INE. Dos 225 hospitais que existem no país, 114 são privados.

Para os administradores​​​​ dos hospitais privados, estes números são sinal da confiança que se vive no setor privado, em parte por causa da descrença no serviço público.