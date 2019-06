O Governo aprovou um plano de pagamento de dívidas dos hospitais aos fornecedores. No final do ano passado, as dívidas chegavam a 855 milhões de euros e serão pagas ao longo de cinco anos, com o fim previsto para 2023. O Executivo determinou que serão pagas em primeiro lugar as dívidas aos fornecedores externos.

No total serão pagos 855 milhões de euros de dívidas acumuladas por uma lista de 37 hospitais. O despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República revela como este valor em dívida se distribui por hospital. O ECO preparou um ranking dos hospitais com maiores valores em dívida.

Os 10 hospitais com mais dívida a 31 de dezembro de 2018

Apesar de a lista dos hospitais com dívidas ser grande, os dez com maiores dívidas acumulam uma importante parcela dessa dívida: estes somam 649,4 milhões de euros o que equivale a 75% do total de dívida.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde estão o Santa Maria – o maior hospital do país – e o Pulido Valente, é aquele que tem maior dívida total, de 187,7 milhões de euros, distribuídos por fornecedores externos (112,6 milhões de euros) e fornecedores dentro da própria Administração Central.