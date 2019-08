A tarde num minuto

Marcelo diz que “é uma pena que, havendo boas razões a defender, estas sejam sacrificadas pelo excesso de meios utilizados”. Presidente reage à ameaça de greve dos camionistas.

Na providência cautelar, que dará entrada no Tribunal do Trabalho de Lisboa, é pedida a ilegalidade do pré-aviso de greve e dos fundamentos do pré-aviso por considerarem que há um abuso do direito.

O HSBC é a mais recente instituição do setor bancário a anunciar cortes nos postos de trabalho neste ano. No global, bancos europeus já reduziram o número de trabalhadores em mais de 30 mil.

Antiga diretora-geral do Tesouro e das Finanças renunciou ao cargo de vice-presidente da mesa da assembleia-geral da CGD devido a reforma.

Portugal esteve representado na assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.