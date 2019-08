A vice-presidente da mesa da assembleia-geral da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Elsa Roncon Santos, renunciou ao cargo devido a reforma, revelou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD, S.A.) informa que a Senhora Dra. Elsa Maria Roncon Santos, vice-presidente da mesa da assembleia-geral da CGD, eleita para o mandato de 2016-2019, apresentou pedido de renúncia ao cargo com efeitos a 31 de agosto de 2019, data da sua passagem à reforma”, pode ler-se no comunicado enviado pelo banco público à CMVM.

A mesa da assembleia-geral da CGD é presidida por Paulo Mota Pinto e tem José Lourenço Soares como secretário, ficando agora vago o lugar de vice-presidente.

Elsa Roncon Santos foi diretora-geral do Tesouro e das Finanças entre 2011 e 2017, membro do Conselho de Administração do Banco Europeu de Investimentos (BEI), da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução de 2012 a 2017 e presidente da mesa da assembleia-geral da Parpública de 2013 a 2017.

A CGD registou lucros de 282,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que compara com os 194 milhões de euros registados no mesmo período de 2018.