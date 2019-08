O Governo abriu candidaturas para estágios profissionais que integrem jovens que não estudam nem trabalham, os chamados “nem-nem”, através do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), e com o objetivo de apoiar a integração no mercado de trabalho. As 85 vagas estão disponíveis para jovens até aos 29 anos e incluem ainda participantes em risco de exclusão social e de comunidades marginalizadas.

A instituições interessadas deverão fazer as candidaturas online até 30 de setembro, através da submissão de um formulário eletrónico no Balcão do Portugal 2020. Este programa é cofinanciado pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.

Em Portugal, em junho havia 220,3 mil jovens NEET – notinemployment, educationortraining, segundo dados do INE. Este número representa um aumento relativamente aos 197,2 mil registados pelo Instituto Nacional de Estatística em agosto do ano passado.

São elegíveis para os estágios profissionais na administração central do Estado, em particular os estágios que aconteçam em serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os estágios têm a duração máxima de um ano.