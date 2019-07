Termina, esta segunda-feira, o prazo para apresentar candidaturas aos estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). No âmbito deste programa, as bolsas de estágio variam entre 522,91 euros e 806,16 euros, consoante o nível de qualificação dos candidatos. As candidaturas podem de ser feitas através do portal online do IEFP, até às 18h00.

Em causa estão estágios de nove meses, não prorrogáveis, que pretendem incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho e a reconversão profissional de desempregados.

Neste sentido, podem candidatar-se desempregados inscritos nos serviços de emprego nas seguintes condições:

jovens com idades entre 18 e 30 anos , com qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);

, com qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ); cidadãos com idades superiores a 30 anos , que se encontrem desempregados há mais de 12 meses e que estejam inscritos nos Centros Qualifica;

, que se encontrem desempregados há mais de 12 meses e que estejam inscritos nos Centros Qualifica; pessoas com deficiência e incapacidade;

pessoas que integrem uma família monoparental ;

; pessoas cujos cônjuges se encontrem igualmente inscritos no IEFP;

vítimas de violência doméstica;

refugiados;

ex-reclusos;

toxicodependentes em processo de recuperação;

e pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas;

No que diz respeito às bolsas de estágio, os valores variam entre os 522,91 euros e os 89616 euros, consoante o nível de qualificação do candidato. A essa bolsa acresce um subsídio de alimentação e seguro de acidentes de trabalho.

As candidaturas podem de ser ser feitas através do portal online do IEFP e decorrem em duas fases: a primeira termina esta segunda-feira e a segunda deverá acontecer de 2 de setembro a 20 de dezembro.

Caso seja celebrado um contrato de trabalho sem termo com o estagiário, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de conclusão do estágio, é atribuída à empresa um prémio no valor de duas vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de cinco vezes o Indexante dos Apoios Sociais.