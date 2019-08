A tarde num minuto

Nova legislação prevê um agravamento de todas as sanções previstas na lei e medidas concretas de identificação de adeptos. Mereceu a aprovação por unanimidade pelos grupos parlamentares.

O primeiro-ministro diz que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos e que a GNR e a PSP já estão no terreno. Vai avaliar necessidade de requisição civil esta tarde, em Conselho de Ministros.

A greve dos motoristas que transportam combustíveis já está a provocar longas filas para abastecer do lado de lá da fronteira.

Desde setembro de 2017 que as ações do BCP não valiam tão pouco. Esta segunda-feira, os títulos do banco voltaram a descer o patamar dos 20 cêntimos por ação, depois de uma queda de mais de 5%.

É o primeiro navio oceânico construído totalmente em Portugal. É português e custou 70 milhões. Já está a caminho das águas geladas da Gronelândia, com 180 passageiros a bordo.