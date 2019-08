Partiu segunda-feira passada da Islândia e já está a caminho da Gronelândia. É português, chama-se MS World Explorer e é o primeiro navio oceânico construído totalmente em Portugal, mais concretamente nos estaleiros de Viana do Castelo.

Tem capacidade para 200 passageiros e 110 tripulantes. Conta com oito pisos, 126 metros de comprimento, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado. Um investimento de 70 milhões de euros da Mystic Invest, de Mário Ferreira.

“Este é um projeto que temos vindo a construir há alguns anos. É o primeiro paquete totalmente construído em Portugal”, afirma com orgulho ao ECO o presidente executivo da Mystic Cruises.











O MS World Explorer é o primeiro navio oceânico, de uma série de três já encomendados. Neste momento, já está a caminho da primeira aventura, com 180 passageiros a bordo, com destino à Gronelândia. Chega dia 13 de agosto ao mar gelado da Gronelândia e volta ao local de embarque, Reykjavik, na Islândia dia 18 de agosto.

As aventuras não ficam por aqui e o MS World Explorer já tem planeada a próxima viagem que será em setembro. O navio vai partir para os Fiordes da Noruega e mar do Norte e regressará a Portugal para preparar a travessia transatlântica até ao Brasil, antes de se aventurar à descoberta da Antártida no final deste ano.

O navio foi construído por 3.500 trabalhadores das mais diversas especialidades, de 32 nacionalidades, sendo que para a construção do casco foram necessárias 800 mil horas de trabalho”, afirmou Mário Ferreira.