O empresário Mário Ferreira vendeu 40% da sociedade do cruzeiros Mystic Invest Holding aos norte-americanos Certares. A operação estará avaliada em €250 milhões, valor que o empresário português ainda não confirmou, avança a revista Exame.

De acordo com a mesma fonte, dos 250 milhões obtidos com este negócio, 175 milhões servirão para capital e provisões da Mystic Invest Holding e os restantes 75 milhões serão destinados à empresa-mãe, a Mystic Invest SGPS. Com esta operação a Mystic Invest Holding fica avaliada em 625 milhões de euros.

À Exame, o dono da Douro Azul revelou o desejo de cotar o grupo na bolsa de Nova Iorque dentro de cinco anos, altura em que projeta uma avaliação de mais de dois mil milhões de euros, triplicando o valor da avaliação que resulta da compra pela Certares, fundo americano que investe em empresas de viagens, turismo e hotelaria.

O grupo de Mário Ferreira agrega ainda as empresas Douro, Nicko Cruises ou Mystic Cruises USA NEW.