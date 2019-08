O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que representa cerca de 1.200 trabalhadores, aceitou suspender a greve que iniciou a 12 de agosto e em contrapartida a Antram vai voltar à mesa das negociações. O acordo foi alcançado esta noite através da mediação do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

“A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM. Chegamos à conclusão que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos, mas surtiu em alguma parte porque hoje fala-se da profissão de motorista, da nossa vida, há um conhecimento do que é a nossa profissão e a nossa categoria profissional”, afirmou Anacleto Rodrigues, dirigente do SIMM à saída do Ministério das Infraestruturas, avançando que as negociações com a Antram serão retomadas a 12 de setembro.

“Desconvocamos a greve numa base de irmos agora trabalhar naquilo que eram as nossas propostas”, acrescentou, esclarecendo que amanhã deverão regressar ao trabalho cerca de 150 motoristas. O SIMM tem 1.200 associados, que segundo o mesmo dirigente representam cerca de “2,5% dos motoristas deste setor”, num total de cerca de 48 mil.

O acordo foi alcançado no mesmo dia em que a Antram recusou o pedido de mediação proposto pelo SNMMP ao Governo e poucos minutos depois de Pardal Henriques, porta-voz do SNMMP, assegurar que a paralisação dos motoristas de matérias perigosas é para continuar. “A greve vai continuar, as pessoas vão continuar a exercer o seu direito, vamos continuar aqui” em Aveiras, disse, citado pelo Público. E apesar da “nega” de hoje, o representante do SNMMP continua a apontar que quer “resolver este processo, como a Antram e o Governo”.

Do lado da Antram, André Matias, porta-voz da associação patronal, quis deixar claro que apenas aceitou negociar com o SIMM depois desta estrutura sindical aceitar desconvocar a greve. “A Antram não reuniu antes de a greve ser desconvocada. Houve um documento assinado”, garantiu aos jornalistas em declarações transmitidas pela RTP3.

André Matias garantiu ainda que “não foi necessário nenhum mediador”, apelando a que o SNMMP siga o exemplo dado esta noite pelo SIMM. “A única coisa que a Antram pede é que desconvoque a greve e volte para a mesa das negociações”, disse.

Um apelo que foi reafirmado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que sublinhou que “a via para resolver este conflito é o diálogo”. “Ontem já tivemos um acordo histórico, entre a Fectrans e a Antram, hoje temos o SIMM a dar um passo importante, desconvocando com efeitos imediatos a greve e aceitando negociar com a Antram”, disse Pedro Nuno Santos, para quem “qualquer negociação para se conseguir fazer e ter resultados não pode acontecer com uma greve”.

“O país inteiro espera pelo fim da greve”, sublinhou Pedro Nuno Santos, confirmando que o acordo entre a Antram e o SIMM para que as negociações possam ser retomadas foi assinado hoje mesmo.

Por fim, recorde-se que a decisão do SIMM surge 24 horas depois da Antram ter assinado com a Fectrans um acordo que prevê aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas, já a partir de janeiro

