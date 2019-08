Sindicato das Mercadorias reunido com Antram e o Governo

O Sindicato Independente dos Motoristas e a Antram entraram há momentos no ministério das Infraestruturas para negociarem com a mediação de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, sabe o ECO. O encontro acontece poucos minutos depois de Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, ter anunciado que o processo de mediação pedido pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas é inviável.

(Notícia em atualização)