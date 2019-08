Há uma nova plataforma de serviços médicos privados destinados aos turistas britânicos que visitem Portugal. A plataforma Portugal Health Passport permite aos turistas aceder a cuidados médicos urgentes por um preço fixo em várias unidades do Hospital da Luz, Lusíadas e CUF de norte a sul do país e na Madeira.

Esta plataforma disponibiliza ainda cinco pacotes Check-up que englobam as especialidades de Clínica Geral, Cardiologia, Oftalmologia, Dermatoloia e Estamatologia.

Para usufruírem dos preços especiais, os utentes têm que apresentar o Portugal Health Passport nos hospitais aderentes. No caso dos Check-up, as consultas devem ser marcadas com 72h de antecedência e os resultados dos exames e análises clínicas deverão estar disponíveis entre dois a quatro dias, refere em comunicado o Turismo de Portugal.

A plataforma está disponível no site Portugal Health Passport e é uma iniciativa do Turismo de Portugal e da Health Cluster. Esta é mais uma das ações que integra o plano de contingência de Portugal para o Reino Unido, de modo a minimizar as consequências do Brexit.

Note-se que o mercado britânico é o maior emissor de turistas para Portugal, com 1,8 milhões de hóspedes registados em 2018, refere a mesma entidade. Só no início deste ano, este número cresceu 5,8%, relativamente ao período homólogo, para 736.600 hóspedes.