Apple gasta 6 mil milhões para concorrer com a Netflix e HBO

A preparar-se para a corrida à guerra pelas assinaturas das plataformas de streaming, a marca fabricante do iPhone já gastou mais de seis mil milhões de dólares com a produção de séries e filmes para a nova Apple TV+, cerca de seis vezes mais do que o previsto pela empresa inicialmente.

De acordo com o britânico Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês), que cita fontes próximas da empresa, o maior investimento será feito na série The Morning Show, que conta a história de disputas internas entre jornalistas e executivos de uma cadeia de televisão norte-americana e que contará com a participação de caras bem conhecidas do público, como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell. De acordo com a mesma fonte, a Apple está a investir milhões de dólares na série, ultrapassando os 15 milhões de euros gastos pela HBO na última temporada de Game of Thrones.

Outro dos investimentos da marca da maça é a série See um misto de ficção científica e drama, escrita por Steven Knight, o criador da famosa série Peaky Blinders. Ainda assim, este investimento não deve ultrapassar os 15 biliões de dólares estimados pela Netflix – pioneira nos serviços de streaming e líder de mercado – para este ano.

Ainda não se sabe a data exata de lançamento da plataforma Apple+, mas pensa-se que deverá ir para o ar nos próximos dois meses, já que a Disney se prepara para lançar também uma plataforma de streaming. Disney+ tem lançamento marcado para 12 de novembro. Recorde-se que, tanto a Apple como a Disney, apresentaram os trailers dos seus serviços esta segunda-feira.