Depois ter declarado o interesse em comprar a Gronelândia, Donald Trump procurou sossegar os dinamarqueses garantindo que não pretende construir uma Trump Tower na ilha. A ironia do presidente norte-americano está patente numa fotomontagem, onde aparece um arranha-céu dourado com o nome de Trump no topo, publicada na segunda-feira no Twitter. Como legenda a frase: “Prometo não fazer isso na Gronelândia”.

Ironia ou não, a primeira-ministra da Dinamarca já se pronunciou sobre o tema para garantir que “a Gronelândia não está à venda considerando a intenção de Donald Trump sobre a compra do território “uma ideia absurda”.

O tweet veio um dia depois de Trump confirmar que estava interessado em comprar a ilha da Gronelândia, justificando que seria “um grande negócio imobiliário”.