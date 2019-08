Sonae vende mais e lucra 38 milhões no semestre

A Sonae lucrou 38 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Face ao mesmo período de 2018, representa uma queda de 52,8% pois, nesse período, a venda da Outsystems foi incluída nas contas. Excluindo esse fator, o resultado líquido teria aumentado 24% graças ao reforço do volume de negócios e da rentabilidade operacional.

“A Sonae teve um primeiro semestre muito positivo, com forte crescimento, melhorias de rentabilidade e importantes marcos em termos de gestão de portefólio“, disse a nova CEO, Cláudia Azevedo, em comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 11% para 2.985 milhões de euros, com uma forte contribuição da Sonae MC, um crescimento sólido na Sonae IM e uma melhoria de desempenho da Worten e Sonae Fashion no segundo trimestre.

Já o EBITDA — lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações — cresceu 9,6% para 284 milhões de euros. O investimento ascendeu a 189 milhões de euros (mais 25,3% graças à expansão orgânica e aquisições) e a dívida líquida diminuiu 131 milhões de euros, situando-se atualmente em 1.755 milhões de euros.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo destaca ainda que no segundo trimestre do ano a Sonae Sierra Brasil chegou a um acordo final para a fusão com a Aliansce Shopping Centers para criar o maior operador de centros comerciais no Brasil. A par disso, a Sonae IM anunciou o acordo com Mobileum para a venda da WeDo.