Pardal Henriques no PDR? “Não me surpreendeu nada”

Está surpreendido com a candidatura de Pedro Pardal Henriques nas listas do PDR às legislativas de outubro? “Não, não me surpreendeu nada”, diz Pedro Nuno Santos em entrevista ao ECO24, o programa de economia da TVI24 e do ECO. O ministro das Infraestruturas e Habitação responde, em tom seco, ao anúncio do até agora porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a cara das negociações com a Antram mediadas pelo Governo.

“Já são quatro meses a falar com ele, não me surpreendeu nada”, afirma Pedro Nuno Santos, mas rejeita fazer uma avaliação dessa decisão do advogado que protagonizou a greve dos motoristas e a rutura das negociações com a Antram, que deu origem a um novo pré-aviso de greve, desta vez parcial. “Limito-me a dizer que não me surpreendeu nada”, insiste.

Nesta entrevista exclusiva – transmitida na TVI24 a partir das 21h20 deste quinta-feira e com repetições noutros horários -, o ministro Pedro Nuno Santos vê sinais positivos nas últimas horas para um acordo que trave a greve às horas extraordinárias e fins de semana agendada para 7 a 22 de setembro. “Espero que esse acordo venha a existir”. E vê sinais de aproximação nas últimas horas? “As declarações que vi do presidente do sindicato são boas desse ponto de vista, embora ainda insista na pré-condição. Que fique claro, se, por alguma razão, a Antram aceitar a pré-condição, ficavamos contentes, para nós o que é importante é que haja entendimento entre as partes, mas pareceu-me haver vontade de se resolver”

As eleições legislativas de outubro, a renovação dos acordos à esquerda e o seu próprio futuro político num próximo Governo foram temas a que Pedro Nuno Santos não fugiu nesta entrevista.