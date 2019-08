Donald Trump não conseguiu convencer os dinamarqueses a venderem a ilha da Gronelândia, mas na Bélgica há quem queira vender uma região ao Presidente norte-americano por uma pechincha.

A juventude do partido da direita nacionalista New Flemish Alliance (Nova Aliança Flamenga) propôs a venda da região “francesa” da Wallonia aos EUA por apenas um euro, adianta o site Politico (acesso livre).

A iniciativa surge depois de Donald Trump ter confirmado esta semana que estava interessado em comprar a Gronelândia e o tema estava mesmo na agenda que ia levar na bagagem durante a sua visita oficial à Dinamarca. Entretanto, o Presidente norte-americano adiou a viagem depois de a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, ter considerado a ideia absurda.

Com o negócio da Gronelândia falhado, a Juventude New Flemish Alliance, que defende a separação do estado Flamengo da Bélgica, deixou outra proposta a Trump: “Querido Presidente, um euro e a Wallonia é sua. Ligue-nos“, escreveram no Twitter.

“Estamos a falar de jovens que estão na brincadeira, e os líderes do partido não pensam da mesma forma”, reagiu o antigo presidente do Senado belga, Christine Defraigne, do francês Mouvement Réformateur.

Também do lado francês, Catherine Fonck, do Humanist Democratic Centre, lamentou a iniciativa dos jovens da New Flemish Alliance, referindo que “a sua visão do futuro e da sociedade é má e egoísta”.

“Não tínhamos absolutamente nenhuma mensagem política com isso e não queríamos provocar nada. Foi uma brincadeira, em resposta aos acontecimentos do dia, de uma perspetiva jovem”, explicou depois o presidente da Jota da New Flemish Alliance, Lawrence Vancraeyenest.