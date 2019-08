O indicador coincidente para a atividade económica manteve-se em julho e o indicador para o consumo privado subiu, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Em julho, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica manteve-se em 2,0%, tendo os valores de junho, maio e abril sido revistos em baixa para 2,0%. Segundo o BdP, trata-se do “quarto mês consecutivo” em que o indicador para a atividade económica permanece estável.

Já o indicador para o consumo privado aumentou para 2,1% em julho, face aos 2,0% de junho, valor agora revisto em baixa, verificando-se uma revisão em baixa também dos valores de maio, abril e março. De acordo com o BdP, “o indicador coincidente mensal para o consumo privado aumentou, após uma estabilização no mês anterior”.

Considerando o trimestre terminado em julho, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica manteve-se em 2,0% (o valor de junho foi revisto em baixa), tendo a variação homóloga do indicador para o consumo privado também permanecido nos 2,0% (face à revisão em baixa do mês anterior para este valor).

Desde o início do ano, a taxa média de variação do indicador coincidente mensal para a atividade económica é de 2,0% (2,1% no período homólogo de 2018), enquanto a do indicador coincidente mensal para o consumo privado é de 2,0% (2,4% em 2018).

Segundo o BdP, os indicadores coincidentes são “indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico”. O banco central liderado por Carlos Costa refere também que “os valores passados dos indicadores coincidentes podem ser revistos devido quer a revisões estatísticas da informação de base, quer devido à incorporação de nova informação”.