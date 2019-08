A Comissão Europeia estará a preparar a criação de um fundo soberano com 100 mil milhões de euros. A proposta, a que o Politico (acesso condicionado e conteúdo em inglês) teve acesso, terá como objetivo competir com gigantes norte-americanos e chineses como a Google, Apple ou Alibaba.

O European Future Fund será incluído na agenda da próxima presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cujo mandato começa a 1 de novembro. O projeto tem como finalidade dotar a Europa de instrumentos de defesa face às medidas protecionistas de Washington e Beijing. Por outro lado, pretende usar dinheiro público para impulsionar o desenvolvimento de gigantes da União Europeia (UE).

“A emergência e liderança de concorrentes privados de fora da UE, com meios financeiros sem precedentes, tem potencial de anular as dinâmicas existentes de inovação e a posição industrial da indústria da UE em determinados setores”, pode ler-se no documento, citado pelo Politico.

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba e Tencent estão entre as empresas que são identificadas como concorrentes pela Comissão, que sublinha: “A Europa não tem empresas assim”.

A ser criado, o fundo começará por ser dotado com verbas provenientes do orçamento da UE para depois angariar, pelo menos, 100 mil milhões de euros em financiamento público e privado. Ao contrário de outros fundos geridos pelo bloco, este irá investir diretamente no mercado acionista.

Operacionalmente, o “fundo teria um foco de longo prazo e com base em ações, com um modelo orientado para o negócios e lucros”, refere a proposta, acrescentando que “isso permitiria ao fundo cumprir os objetivos estratégicos de apoiar campeões europeus, enquanto mantém a estabilidade financeira”.