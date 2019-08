Seguros em segundo lugar quanto a dividendos para acionistas

O Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI), estudo trimestral regular elaborado pela consultora, coloca as empresas seguradoras como o segundo setor que maiores dividendos paga aos seus acionistas, tendo distribuído 34, 5 mil milhões de dólares no segundo trimestre deste ano, apenas ultrapassada pela banca que atribuiu 79,5 mil milhões.

Este resultado coloca os seguros como um setor mais interessante para investidores, neste aspeto, superando as Telecom, os produtores de Oil&Gas ou as farmacêuticas e biotecnologias, setores que distribuíram mais de 30 mil milhões de dólares, mas menos que os seguros.

O JHGDI é um estudo de longo prazo, criado em 2009, que mede o retorno que as empresas estão a dar aos seus investidores. Analisa as 1200 maiores empresas do mundo por capitalização bolsista e que representam cerca de 90% dos dividendos pagos por empresas cotadas em todo o mundo.

Em relação ao segundo trimestre deste ano a Janus Henderson destaca um crescimento global dos dividendos das empresas em 1,1%, atingindo um valor de 513 mil milhões dólares, com forte crescimento nos Estados Unidos e Canadá enquanto França, com 51 mil milhões de dividendos distribuídos, tornou-se a maior pagadora europeia.

O pagamento de empresas portuguesas decresceu para 1,1 mil milhões de dólares, após em igual período do ano passado ter registado 1,6 mil milhões.

As 20 empresas de topo, 1,6% das 1200 analisadas, distribuíram 17% dos dividendos contabilizados. Allianz em 5º lugar e AXA em 16º representam os seguros, num ranking liderado pela Rio Tinto, Nestlé, Sberbank of Russia e a farmacêutica Sanofi.

Completam o top 10 o BNP Paribas, HSBC, Daimler, o banco italiano Intesa Sanpaolo e a petrolífera francesa Total.