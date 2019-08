A APG – Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas e a ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos, assinaram a 14 de agosto um acordo estratégico de cooperação tendo em vista um maior aprofundamento da parceria entre as duas associações. O documento foi assinado durante a 45.ª edição do Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (CONARH), que decorreu em São Paulo, Brasil, pelo presidente da ABRH Brasil, Paulo Sardinha, e pelo vice-presidente da APG, Pedro Ramos.

Com este acordo, as duas associações querem partilhar experiências e apostar na criação de programas de formação e certificação avançada para gestores de recursos humanos nos dois países. Este acordo vem aprofundar a parceria que já existe, no âmbito do envolvimento das duas associações na Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa (CRHLP), referem em comunicado.

“Esta ponte aérea Portugal/Brasil é uma grande oportunidade de se potenciar o que de melhor se faz nos dois lados do Atlântico em matéria de gestão de pessoas e liderança”, destaca o vice-presidente da APG, Pedro Ramos. Esta parceria prevê ainda a criação de programas de pós-graduação, mestrado e doutoramento diferenciados, nas áreas de gestão, gestão de recursos humanos e Lliderança.

A APG e a ABRH querem reforçar a “construção de uma comunidade de R&H cada vez mais forte no mundo lusófono”. Em conjunto, as duas entidades vão apoiar as empresas portuguesas no Brasil, e vice-versa, no desenvolvimento de atividades e apoios específicos às atividades conjuntas a implementar em cada um dos países.

Por isso, o acordo prevê ainda “a organização e promoção de delegações conjuntas para a participação nos principais congressos, encontros e eventos internacionais nos domínios da Gestão das Pessoas”, e a “promoção de partilha de experiências e case studies conjunta em eventos, edições, publicações e outros momentos”.

A parceria tem ainda em vista a conceção e promoção da Sala VIP do Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (CONARH), que decorre em São Paulo, de 11 a 13 de agosto de 2020, e vai ser dedicado a Portugal.