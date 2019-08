BCP e EDP puxam pela bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em alta, acompanhando a tendência nos mercados europeus depois da confiança de Donald Trump sobre as conversações com a China tendo em vista um acordo para colocar fim à atual guerra comercial. Em Lisboa, foram o BCP e a EDP quem mais contribuiu para os ganhos.

O PSI-20 fechou o primeiro dia da semana a valorizar 0,33%, em linha com as suas congéneres europeias. Os principais índices das bolsas de Frankfurt e de Paris terminaram o dia com ganhos de 0,4%, o IBEX 35 de Madrid fechou a valorizar 0,7% e o italiano FTSE MIB 0,99%, motivado também pela perspetiva de um acordo de Governo em Itália, entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático.

Em Lisboa, foi o BCP a dar o mote para a sessão de hoje. As ações do banco português terminaram o dia a valorizar 2,56%.

Entre os pesos pesados do PSI-20, destaque ainda para a subida das ações da EDP, que terminaram o dia a valorizar 0,30%, e da Jerónimo Martins, que valorizou 0,21%.

Em sentido contrário estiveram as ações da Galp e da EDP Renováveis, que desvalorizaram 0,55% e 0,52%, respetivamente.

Destaque ainda para as ações da Media Capital — não negoceiam no PSI-20 –, que terminaram o dia a valorizar 34,39%, num dia em que se fala de uma possível OPA da Cofina sobre a empresa que é dona da TVI.