Numa decisão inédita, um tribunal norte-americano condenou a empresa Johnson & Johnson uma multa de 572 milhões de dólares por ter contribuído para a dependência de opioides no Estado de Oklahoma. A decisão abre um precedente que pode colocar as farmacêuticas norte-americanas em risco de pagar pesadas indemnizações.

Este foi o primeiro de mais de 2.000 de processos movidos pelas autoridades locais e estaduais a nível nacional contra empresas farmacêuticas a ser julgado, numas tentativa de responsabilizar estas empresas pelo sua quota-parte no alastramento de casos de dependência de drogas prescritas legalmente.

A empresa argumentava que não tem culpa na crise de saúde pública que existe no Estado, e que vendeu e publicitou os seus produtos de acordo com todos os requerimentos legais. A Johnson & Johnson disse que vai recorrer da decisão do juiz.

Neste Estado, entre 2007 e 2017, pelo menos 4.653 pessoas terão morrido devido a overdoses acidentais resultantes da ingerência de opioides prescritos pelos médicos.

A empresa não estava sozinha no processo, mas a Purdue Pharma e a Teva Pharmaceutical Industries chegaram a acordo para pagar uma multa de 270 e 85 milhões de dólares, respetivamente, para um fundo para a investigação desta crise.