A espanhola Mifarma está de olhos postos na expansão internacional, nomeadamente em Portugal. A parafarmácia online planeia investir três milhões de euros na construção de um novo armazém em Albacete (Espanha), com 25.000 metros quadrados, que deverá dar resposta ao crescimento da empresa no país e, também, à sua expansão europeia, quer para Portugal como para França, Reino Unido e Itália.

De acordo com o Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol), as obras no novo armazém deverão começar assim que a parafarmácia consiga obter a autorização de construção, o que deverá ser já em dezembro ou, no máximo, no início do próximo ano, estando a inauguração prevista para o final de 2020.

Para já, a Mifarma marca presença apenas em Portugal, onde já comercializa desde junho. A página web portuguesa faz parte do investimento total de 200 mil euros que a empresa prevê efetuar para concretizar as versões web dos quatro países em questão. Um montante que se junta ao meio milhão de euros já investido no desenvolvimento da loja online, que recebe 1,9 milhões de visitas por mês e quatro mil pedidos por dia.

Este ano, a parafarmácia espanhola prevê aumentar a faturação em mais de dez milhões de euros. Se, no ano passado, a empresa registou uma de faturação de 31,3 milhões de euros, a meta agora é terminar 2019 com 48 milhões de euros em faturação. Este crescimento será, para a empresa espanhola, justificado pela ampliação do seu catálogo e, também, pela entrada da Mifarma em novos mercados, nomeadamente no português, o primeiro da expansão internacional.