Revista de imprensa internacional

Alemanha, Itália e Reino Unido concentram as atenções esta terça-feira na Europa, com os números provisórios da economia alemã a preocuparem os investidores, preocupação essa que pode ser amenizada em caso de acordo em Itália que mantenha Conte como líder do Executivo. Em Londres, Jeremy Corbyn começa a dar sinais que pode apoiar o avanço para eleições antecipadas ainda antes do final de outubro. Outras notícias vêm do mundo da aviação.

Reuters

Economia alemã contrai no segundo trimestre

O produto interno bruto (PIB) alemão caiu 0,1% do primeiro para o segundo trimestre de 2019, culpa de uma queda nas exportações da economia superior à registada do lado das importações, com o resultado do comércio comercial a deteriorar-se 0,5 pontos percentuais em resultado desta evolução. Os números, ainda preliminares, foram divulgados esta terça-feira pelo gabinete de estatística alemão.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Guardian

Corbyn disponível para eleições pré-Brexit para travar no deal

O líder dos trabalhistas não se opõe ao avanço de Boris Johnson para eleições antecipadas antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de outubro. O PM inglês já indiciou que caso o Parlamento tente bloquear uma saída da UE em acordo — ao aprovar legislação que o force a pedir uma extensão do artigo 50 –, Boris Johnson poderá tentar provocar nova ida às urnas, precisando para isso de uma maioria de dois terços, exigência que não conseguirá cumprir sem Jeremy Corbyn.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Aliados improváveis próximos de acordo em Itália

As conversações entre o movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático italiano aceleraram nas últimas horas, com os dois agrupamentos políticos a aproximarem-se de um acordo que poderá ficar fechado esta terça-feira. Os Democráticos terão deixado de se opor à nomeação de Giuseppe Conte para um novo mandato, abrindo espaço para o acordo com o Cinco Estrelas, tal como defende o presidente Sergio Mattarella. Este eventual acordo, porém, é muito criticado dentro do Cinco Estrelas, com alguns filiados a verem no mesmo a entrada deste Movimento supostamente anti-sistema no próprio sistema.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Expansion

Nem recordes de exploração salvam bases da Ryanair em Espanha

A Ryanair planeia fechar quatro das 13 bases com que conta em Espanha apesar de ter batido todos os recordes operacionais neste país no último exercício. A low cost é já hoje a maior companhia aérea em Espanha, tendo faturado pela primeira vez mais de mil milhões de euros no ano fiscal 2018-2019, depois de transportar perto de 41 milhões de passageiros de/para Espanha. Mas apesar do sucesso da aposta em Espanha, a empresa mantém a intenção de despedir 512 trabalhadores nas bases que conta fechar já em janeiro — em Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote e Girona.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em castelhano).

Financial Times

Boeing enfrenta primeiro processo de cliente do B737 Max

A Avia Capital Services, empresa russa dedicada ao leasing de aviões, vai processar a Boeing por incumprimento de contrato relacionado com os Boeing 737 Max, naquele que será o primeiro processo judicial enfrentado pela fabricante norte-americana depois do escândalo de segurança que abalou este modelo da Boeing. A Avia fechou uma encomenda de 35 aviões 737 Max 8 à Boeing pouco antes do escândalo rebentar, tendo pago um sinal de 35 milhões de dólares na altura do contrato, e vai para tribunal pedir o cancelamento do mesmo, a recuperação dos 35 milhões e ainda uma indemnização de 115 milhões por lucros cessantes e vários outros custos, exigindo ainda uma verba não especificada que sirva de punição à fabricante.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).