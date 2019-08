O PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a subir 0,16% para 4.815,9 pontos, mas após alguns minutos de sessão, o índice português já se encontrava em terreno negativo, recuando 0,3%, para 4.793,17 pontos. Nas restantes bolsas europeias, as aberturas foram de tom misto.

O índice italiano avançou 0,27%, para 20.732, 68 pontos e o IBEX espanhol a subir 0,07%. Em sentido contrário abriram as bolsas alemã (-0,16%), britânica (-0,23%) e francesa (-0,07%). Destaque para o DAX alemão, país onde a economia contraiu 0,1% do primeiro para o segundo trimestre de 2019, culpa de um enquadramento mais agreste para as exportações.

Depois de tanto os investidores nos Estados Unidos como as bolsas asiáticas terem reagido positivamente a mais um volte face de Donald Trump em relação a um possível acordo com a China na disputa comercial em curso, na Europa o sentimento é de menor entusiasmo. Depois de no final da semana passada ter anunciado mais taxas aduaneiras sobre os restantes 300 mil milhões de dólares de exportações chinesas para os EUA, agora Trump já voltou a um tom mais conciliatório.

Em França, para o encontro do G7 que terminou esta segunda-feira, Donald Trump disse que estava confiante de que Pequim e Washington irão eventualmente chegar a um acordo e sublinhou que os responsáveis chineses já terão mesmo contactado a sua administração para voltarem à mesa das negociações.