A vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), Elisa Ferreira, vai substituir Carlos Moedas no colégio de Comissários liderado por Ursula von der Leyen. A escolha do nome de ex-ministra de António Guterres para comissária europeia foi avançada esta terça-feira pelo gabinete de António Costa, colocando um ponto final à especulação dos últimos dias que dava como certa a escolha de Pedro Marques, ex-ministro das Infraestruturas e eurodeputado pelo Partido Socialista.

“O primeiro-ministro comunicou à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira para integrar o colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia”, afirmou à Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa.

A escolha da vice-governadora do Banco de Portugal surge um dia depois de ter chegado ao fim o prazo informal para a apresentação dos candidatos a comissários. Mas tanto Elisa Ferreira como Pedro Marques mantiveram, no início de agosto e enquanto candidatos apresentados por Portugal, contactos informais com Ursula von der Leyen, a futura presidente da Comissão Europeia.

Caberá agora a Ursula von der Leyen a escolha da pasta a atribuir a Elisa Ferreira, sabendo-se já que António Costa terá pedido para a vice-governadora do BdP a “super pasta” da Economia e Finanças, conforme divulgado pelo jornal Público este fim de semana.

Elisa Ferreira foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, e ocupa, desde setembro de 2017, o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.

Elisa Ferreira sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDPP.

Carlos Moedas teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.