Governo espanhol pretende dar luz verde a “taxa Google”

Depois de França e Estados Unidos da América (EUA) terem chegado a acordo sobre a “taxa Google” — o imposto de 3% implementado sobre as receitas das gigantes tecnológicas em França –, e de Macron se ter comprometido reembolsar as empresas da diferença entre o imposto aplicado e o valor que será acordado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o governo espanhol insiste em não retirar a taxa digital.

Segundo o jornal Expansión, citando fontes próximas do Ministério das Finanças espanhol, o executivo pretende dar seguimento ao imposto. Sem medo das represálias que possam surgir do lado do presidente dos EUA, o governo liderado por Pedro Sanchéz já tinha ratificado um projeto-lei nesse sentido, mas acabou por cair em saco roto com a queda do executivo.

Ainda assim, o executivo não quer entrar em futurismos e admite que se existir acordo na União Europeia ou na OCDE, Espanha poderá adaptar-se ao mesmo, sendo que caso essa possibilidade aconteça os espanhóis serão chamados à mesa de negociações. O chamado imposto GAFA (acrónimo que designa os gigantes tecnológicos Google, Amazon, Facebook e Apple) pretendia taxar em 3% as empresas digitais com receitas globais superiores a 750 milhões de euros ou ganhos superiores a 50 milhões na Europa.