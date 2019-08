CP quer vender edifícios e comboios avaliados em 5,5 milhões

A CP – Comboios de Portugal procura interessados na compra de edifícios e material circulante de que já não necessita, tendo um total de ativos avaliados em 5,5 milhões de euros disponíveis para venda, escreve esta manhã o Jornal de Negócios (acesso pago).

De acordo com informação publicada no relatório e contas do primeiro semestre deste ano, a administração da CP salienta que está empenhada em vender “bens não necessários” à atividade da empresa, tendo para isso desenvolvido “ações tendo em vista a concretização dessas alienações, através da prospeção de eventuais interessados, quer no mercado interno quer no mercado externo”.

Os números presentes no documento avaliam os ativos em causa em mais de 5,4 milhões de euros, sobretudo relativos a equipamento básico, estando “valorizados pelo menor entre o valor contabilístico e o valor esperado de venda”, detalha o Negócios.

A CP anunciou esta semana um prejuízo de 49 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, menos 10% em relação aos 54,6 milhões de euros registados em igual período do ano anterior. Num relatório intercalar enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa pública indicou que “para esta melhoria de 5,5 milhões de euros contribuiu, fundamentalmente, o aumento das vendas e serviços prestados (4,8 milhões de euros), impulsionado pelo crescimento dos rendimentos de tráfego”.