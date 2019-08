Setembro marca o regresso às aulas para os estudantes e o regresso à rotina de muitos trabalhadores. Para aqueles que já estão com um pé fora do ensino superior e prestes a entrar no mercado de trabalho, é uma boa altura para olhar para os anúncios nos portais de emprego e para as vagas divulgadas no LinkedIn. Nesta época, muitas organizações abrem as portas aos jovens, recrutando, nomeadamente, para programas de trainees.

Todos eles são estágios remunerados e a duração pode variar consoante a oferta. No entanto, o mais comum é que o programa tenha a duração total de 12 meses. No que toca às áreas em questão, a oferta é variada, indo desde o marketing e vendas até às finanças ou à robótica.

Conheça estas dez empresas que mantêm ainda abertas as candidaturas aos seus estágios a começar ainda este ano ou, no limite, no princípio de 2020. Há ofertas na EDP, Nos, Bosch ou Deloitte.

1. Nestlé

A Nestlé Portugal já abriu as inscrições para o seu programa de trainees “Born to Talent”, destinado a jovens que acabaram a licenciatura ou o mestrado. Com início em outubro, o programa tem a duração de 12 meses, período durante o qual os selecionados terão a oportunidade de ter uma experiência em três áreas distintas: marketing e vendas, finanças e recursos humanos. O prazo das inscrições termina a 8 de agosto, sendo que os interessados devem submeter a sua candidatura através do próprio site da dona de marcas como a Cerelac, a KitKat ou a Purina.

2. Nos

Já a Nos optou por lançar um programa voltado para o talento tech: o “Nos Alfa Tech”. Com a duração de um ano, o programa do grupo de comunicações e entretenimento procura trainees para as áreas de advanced analytics, big data, cibersegurança, software development, system engineering, robótica e multimédia. As candidaturas podem ser feitas através deste link.

3. Novartis

A farmacêutica Novartis está a recrutar jovens portugueses para integrarem o seu programa de desenvolvimento de talentos “Expedition”, que tem início marcado para o próximo mês de janeiro e a duração de um ano. Um dos requisitos é que os candidatos tenham mestrado integrado concluído ou em fase de conclusão nas áreas de ciências farmacêuticas, engenharia biomédica, medicina, engenharia, matemática ou gestão de informação. As candidaturas estão abertas até 25 de setembro e podem ser feitas através do formulário disponível no site da Novartis.

4. OGMA

A OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal está à procura de novos talentos nas áreas da engenharia, matemática, gestão, direito, economia e ciências sociais. Para encontrar os melhores, a empresa abriu a fase de candidaturas para o seu programa de trainees. Os interessados têm até 6 de outubro para submeter a candidatura no site da empresa.

5. Millennium bcp

Também há oportunidades na área da banca. O Millennium bcp tem, neste momento, abertas algumas vagas para estágios profissionais nas áreas comercial e de risco, bem como para trainees em mercados financeiros. Além destes, há também a possibilidade — para quem ainda está a estudar — de fazer um estágio curricular no banco com sede no Porto. As vagas em questão e as respetivas candidaturas podem ser consultadas e feitas através do site do Milennium bcp, onde não diz, contudo, quando é que encerra o período de candidaturas.

6. Bosch

Já a Bosch também tem algumas oportunidades para os recém-graduados desenvolverem competências e ideias e definirem um rumo profissional. No site da empresa, é possível consultar as ofertas em aberto e submeter a candidatura. Há vagas para estágios em Lisboa, Aveiro, Ovar e Braga, para as áreas de tecnologia, gestão ou marketing, por exemplo.

7. EDP

Na elétrica portuguesa, estágios profissionais com a duração de 9 meses com candidaturas abertas. O primeiro procura estagiários de matemática e o segundo pretende encontrar estagiários de design. Ambos têm como requisito que os candidatos sejam recém-formados ou com formação académica concluída até há três anos, bem como que tenham disponibilidade a partir de setembro de 2019. As candidaturas devem ser submetidas até 30 de agosto através do site da EDP.

8. Deloitte

Já a Deloitte tem, atualmente, em aberto dois tipos de estágio na área da tecnologia. Os primeiros são estágios de teses de mestrado — direcionados a estudantes finalistas de mestrado nas áreas de engenharia informática, eletrónica e computadores — e os segundo são estágios curriculares — que têm como alvo os finalistas de licenciatura ou mestrado nas mesmas áreas. Segundo a empresa de auditoria e consultoria, as datas de início de cada estágio são definidas de acordo com o calendário académico em vigor, sendo que as candidaturas devem ser enviadas para o email ptrecruiting@deloitte.pt.

9. Uniplaces

Com sede em Lisboa, a plataforma online para reservas de alojamento para estudantes está à procura de talentos nas áreas de marketing, vendas, suporte e business analyst. As candidaturas sem data limite aos estágios podem ser feitas no próprio site da empresa.

10. Comissão Europeia

Quem também está a recrutar é a Comissão Europeia, que tem em aberto quase 900 vagas para estágios remunerados de cinco meses em organismos da União Europeia (UE), localizados em vários países. Procuram-se profissionais de várias áreas, desde psicologia a gestão ou desporto, que devem candidatar-se até 30 de agosto, através do site Blue Book Traineeship.