Nestlé abre cinco vagas para programa de trainees

A Nestlé Portugal já abriu as inscrições para o programa de trainees “Born to Talent”, e tem cinco vagas para recém-licenciados e finalistas de Mestrado, nas áreas de Marketing & Sales, Finanças e Recursos Humanos. O programa tem a duração de um ano e quer dar a oportunidade a quem está a entrar no mercado de trabalho de adquirir competências profissionais e pessoais, através de formação contínua e partilha de conhecimentos sobre a Nestlé.

Para integrar o programa é necessário fazer uma inscrição no site oficial e passar com nota positiva numa série de testes online. Os cinco selecionados iniciam a formação de 12 meses em outubro. O programa vai decorrer numa lógica de job rotation, ou seja, de quatro em quatro meses, os trainees terão a possibilidade de ter experiência nas três áreas – Marketing & Sales, Finanças ou Recursos Humanos.

As empresas portuguesas têm vindo a aumentar o recrutamento, em busca de novos talentos, desde o início do ano, e também a Nestlé tem seguido a tendência. Em janeiro deste ano, a multinacional abriu 100 vagas nas áreas financeira e de gestão para integrar o novo centro de serviços da empresa – o Nestlé Business Services Lisbon, em Lisboa. O programa de trainees é mais uma forma de atrair novo talento para a empresa.

As inscrições para o “Born to Talent” estão abertas até 8 de setembro e podem candidatar-se jovens até aos 30 anos.