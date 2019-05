Farmacêutica MSD preparou ‘viagem’ para trainees

A MSD, uma farmacêutica internacional, lançou um novo programa de estágios em Portugal. “Inventors on Board” tem a duração de 12 meses e destina-se a jovens com mestrado, até dois anos de experiência e que dominem inglês. A empresa valoriza também o mindset digital, bem como o espírito crítico, a orientação para a solução e inovação.

Com esta iniciativa, a MSD “pretende proporcionar uma oportunidade única aos jovens profissionais: conhecerem uma empresa líder em inovação, estabelecerem networking com diversas áreas e profissionais de excelência e expandirem os seus conhecimentos on the job, participando na atividade da farmacêutica”, referem.

A ‘viagem’, é assim que a empresa lhe chama, começa com candidatura online no site da iniciativa, cujos prazos terminam a 24 de maio. Depois da inscrição, onde são validados os critérios para integração no programa, seguem-se provas online, onde os participantes são desafiados a testar os seus conhecimentos através de provas de aptidão e questionários. E uma entrevista telefónica, para conhecer melhor o candidato e os motivos da sua candidatura, pode dar acesso ao assessment day, um dia especialmente criado para “conhecer o grupo de candidatos selecionados, através de provas que os vão desafiar a sair da sua zona de conforto. E, por fim, entrevista presencial, onde o grupo selecionado terá a oportunidade de conversar com diretores de diferentes áreas de negócio da MSD”, explicam.

Aos candidatos a empresa garante ainda um processo continuo de aprendizagem “com as melhores pessoas e a mais avançada tecnologia”, e salienta a vantagem de trabalhar numa multinacional, que “pode abrir portas para uma carreira internacional”.