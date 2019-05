A Makro Portugal acaba de inaugurar a Makropédia, um centro de partilha de conhecimento, pensado para colaboradores mas também clientes e parceiros.

Este centro, criado na loja em Alfragide, dedica-se à formação e educação na área de atividade da empresa, retalho e distribuição.

Além dos colaboradores, que vão receber “todas as ferramentas necessárias para que sejam ‘os especialistas’ das suas secções, conhecedores do mercado e conselheiros dos seus clientes” – explica a empresa em informação à imprensa – a Makropédia foi também pensada para os clientes: empreendedores, negócios de hotelaria e restauração. “A empresa quer que este Centro seja um local onde descubram Portugal e a Gastronomia portuguesa, as técnicas, os sabores, os ingredientes, e com isso uma das grandes heranças da nossa cultura: a gastronomia”, afirmam.

“Com este investimento, que envolveu a reconfiguração da nossa loja de Alfragide, oferecemos agora um espaço inteiramente dedicado às mais variadas dinâmicas do setor grossista e da distribuição a nível nacional. Um espaço com esta dimensão e com a dinâmica que irá ter, é único no setor em Portugal. Mais uma vez a Makro antecipa-se e oferece aos seus colaboradores, clientes e parceiros algo muito particular e único no mercado”, afirma Marta Rocha, head of human ressources da Makro Portugal.