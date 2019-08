Nem-nem? Saiba como candidatar-se aos estágios do Governo

A quem se destina o programa de estágios? 2 de 7

O programa de estágios está enquadrado no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) e tem como objetivo apoiar a integração dos candidatos no mercado de trabalho. Estes estágios profissionais destinam-se a jovens com até 29 anos de idade (inclusive), residentes em território nacional e que não estudam, não trabalham nem se encontram em formação, os chamados “nem-nem”. As vagas disponíveis incluem ainda lugares para participantes em risco de exclusão social e de comunidades marginalizadas.

Em Portugal e, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes a junho, existem 220,3 mil jovens NEET (not inemployment, education or training). Este número representa um aumento relativamente aos 197,2 mil registados pelo INE em agosto do ano passado.