A Comissão Europeia tem em aberto quase 900 vagas para estágios remunerados de cinco meses em organismos da União Europeia (UE), localizados em vários países. Procuram-se profissionais de várias áreas que devem candidatar-se até 30 de agosto.

Os estágios vão decorrer de 1 de março a 31 de julho de 2020 e os selecionados serão remunerados com 1.196,84 euros mensais, de acordo com a informação que consta no anúncio.

Há vagas para várias áreas, desde “psicologia, desporto, engenharia, economia, gestão, direito, entre outras”, isto porque “a Comissão Europeia tem tantas direções gerais e tantos departamentos” que qualquer área está a admitir estagiários, explicou Zélia Dias, do departamento de Informação e Comunicação do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, ao Público.

No que diz respeito aos requisitos, é preciso ter, pelo menos, uma licenciatura e conhecimentos avançados de duas línguas oficiais da UE (Nível C) — sendo uma delas inglês, francês ou alemão. Além disso, os candidatos devem pertencer a um dos Estados-membros da UE ou dos países candidatos que beneficiam de uma estratégia de pré-adesão, não podendo ter beneficiado de outro estágio numa instituição ou órgão comunitário superior a seis semanas.

As candidaturas são feitas através do site Blue Book Traineeship e encerram a 30 de agosto. Caso passem à fase seguinte, os selecionados farão uma entrevista por telefone ou Skype.