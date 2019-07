Talkdesk tem dez vagas para estágios de verão

O programa de estágios da Talkdesk arranca já a 15 de julho e ainda tem dez vagas por preencher. Os lugares destinam-se a estudantes de engenharia informática que ainda não tenham acabado os seus cursos e estejam à procura de uma primeira experiência profissional.

“Os estudantes que integrarem este programa terão a oportunidade de desenvolver as competências que estão a adquirir na faculdade ao trabalhar diretamente, e em contexto real, em projetos da Talkdesk, lado a lado com os nossos engenheiros seniores. Acreditamos no potencial inovador destes jovens e no valor que podem vir a acrescentar ao nosso produto e queremos desempenhar um papel ativo na sua formação. Temo-nos definido também como uma escola de engenharia e este é um dos melhores exemplos dessa nossa missão”, sublinha Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a região EMEA.

As candidaturas para um estágio no unicórnio de ADN português, que terá a duração de sete semanas, podem ser feitas até 10 de julho, como informa a empresa em comunicado.

Na página da empresa há ainda dezenas de vagas de emprego para trabalhar em Portugal, Espanha, Estados Unidos ou remotamente.