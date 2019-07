A rede da Regus continua a crescer em Portugal. A próxima cidade que vai receber um centro de negócios da insígnia do grupo IWG (que também possui o Spaces) será no sul do país, a área que ainda não estava coberta. A abertura deste novo centro, que será em Loulé, está marcada para novembro.

“O novo centro irá instalar-se na Quinta do Lago e oferecerá vastas áreas de terraço, incluindo algumas privativas, diversas salas de reunião, coworking e escritórios privados, equipados e prontos a usar”, explica a Regus em comunicado. O espaço tem mais de mil metros quadrados e poderá albergar mais de 100 empresas e profissionais independentes. Tudo isto implica um investimento superior a um milhão de euros.

Jorge Valdeira, country manager da Regus em Portugal, considera que o Algarve “é uma região cosmopolita com residentes variados, incluindo grandes comunidades estrangeiras e população móvel”. “Todos necessitam de espaços de trabalho flexível”, explica.

“Os residentes temporários vêm ao Algarve com o intuito de lazer, mas, em muitos casos, têm uma atividade profissional ou de negócios que têm de ir assegurando em paralelo. Com a Regus no Algarve, cria-se uma infraestrutura que permitirá a muitos deles passar uma parte maior do seu tempo na região, beneficiando do melhor de dois mundos”, acrescenta Jorge Valdeira.

Com a abertura do centro no Algarve, “a marca passará a cobrir todo o território continental português”, colmatando uma “necessidade existente naquela região”. Recentemente, a Regus apostou nas expansões das unidades que já tinha em Braga e, também, no Lagoas Park. Ao todo, a marca está presente, com vários cetros de trabalho flexível, em Braga, Oeiras, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e, agora, Loulé.

A nível mundial, a empresa alargou as opções em Andaluzia (Espanha), especialmente em Sevilha, Málaga, Marbella, Gibraltar e Tânger.