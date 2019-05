O Village Underground, espaço de cowork lisboeta criado por Mariana Duarte Silva, é um dos mais disruptivos do mundo, considerou a revista internacional Forbes.

De acordo com o artigo publicado na semana passada, “ser diferente” é uma das coisas que distingue os espaços de trabalho atualmente, e isso faz com que tenhamos de “esquecer um escritório que ofereça apenas o wifi e algumas salas de reuniões”. “Os espaços de trabalho de hoje trazem lógicas, aulas e serviços que parecem mais em linha com spas e restaurantes”, explica a jornalista.

Fundado em 2014, o espaço de Lisboa é um dos que mais se destaca, a nível mundial, pelas suas características. O artigo destaca “a estrutura feita de contentores”, “o estúdio de gravação”, “o restaurante e a sala de conferências” como condições para ser atualmente “um hub para a criatividade e a cultura”.

De acordo com o estudo feito pela Coworking Resources, esta indústria que tem 15 anos de história terá mais de 21.300 espaços, globalmente, no final de 2019.