Conhecida por ter criado o primeiro sistema de fisioterapia digital, que alia inteligência artificial a equipas clínicas humanas, a SWORD Health quer reforçar a sua equipa. A startup tecnológica portuguesa vai contratar, pelo menos, 50 profissionais, tanto para Portugal como para a sua expansão nos Estados Unidos.

Enquanto para o seu país de origem a SWORD Health procura, essencialmente, software developers, quality assurance engineers, information security engineers, assim como profissionais nas áreas jurídica e de marketing, para os Estados Unidos “o foco está no recrutamento de profissionais para operações, vendas e equipas clínicas”, lê-se em comunicado.

Virgílio Bento, fundador e CEO da SWORD Health, afirma que a startup está num “processo de rápido crescimento e de expansão internacional”. “Queremos atrair, recrutar e trabalhar com os melhores talentos, tanto em Portugal como nos Estados Unidos da América [EUA], e pretendemos continuar a contratar nos próximos anos“, explica, citado em comunicado.

Recorde-se que a tecnológica portuguesa anunciou, no início deste ano, um financiamento no montante de oito milhões de dólares, que vai permitir à SWORD Health reforçar a sua expansão para os EUA. O objetivo final é “colocar o terapeuta digital em casa de cada vez mais pacientes, desenvolver as capacidades de engenharia do seu produto e investir na sua validação clínica”. O terapeuta digital de inteligência artificial da SWORD leva a fisioterapia a casa dos pacientes, o que, diz a startup, é mais “conveniente” e “fácil de usar”.