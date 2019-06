Desde 2018, o ateliê OpenbookArchitecture não para de crescer. Se no ano passado, a equipa integrou 20% novos trabalhadores, o crescimento da estrutura deverá ainda crescer mais 10% durante este ano. A maioria dos projetos da empresa, entre os quais estão o do Deloitte HUB, os novos escritórios da everis e da VdA – Vieira de Almeida ou Abreu Advogados, sem esquecer a sede da Microsoft, sai do ateliê de Lisboa, agora em novas instalações, resultado do crescimento da equipa.

Neste novo espaço de trabalho, “mais amplo que reflete o inovador conceito de brandchitecture que caracteriza o atelier (…) o objetivo foi criar um conjunto de ambientes que espelhem a missão, o espírito e os valores do atelier e que permitam otimizar os fluxos de trabalho e potenciar o espírito colaborativo de toda a equipa. Dada a dimensão e a flexibilidade do novo espaço, criado na íntegra pelo atelier, foi ainda possível a concretização do projeto”, explica a empresa.

“Além da necessidade a nível de espaço que já se fazia sentir, dado o crescimento contínuo que temos registado, há algum tempo que idealizávamos o nosso próprio espaço, criado à medida do nosso espírito, dinâmica, valores e colaboradores”, destaca Paulo Jervell, arquiteto e partner da Openbook Architecture, citado em comunicado, acrescentando que o escritório, além de ser espaço de trabalho se transforma numa exposição, não só de projetos de arquitetura como da linha de mobiliário criada pela empresa. “O mobiliário por nós desenhado e os ambientes criados acabam por resultar como uma espécie de montra viva para os nossos parceiros e clientes. Fizemos para dentro o que diariamente nos dedicamos a construir para fora, e o resultado não poderia ter sido mais gratificante”, acrescenta.

Com escritórios no Brasil e com projetos noutros países da Europa, África e América do Sul, a empresa materializou também uma ideia antiga: a Academia. Este projeto vai permitir que os colaboradores tenham acesso a experiências e formações (como aprender a desenhar marcenaria) sem terem de sair do escritório.