Openbook Architecture está associado a alguns dos mais emblemáticos escritórios em Lisboa: à lista que inclui a Vieira de Almeida e a Abreu Advogados vão juntar-se as equipas da KPMG e da Microsoft.

Basta escolher uma série que retrate o mercado de trabalho de há 30 anos para perceber que vive-se hoje uma época muito diferente. “As pessoas trabalhavam fechadas nos gabinetes, com pouca comunicação e pouca colaboração entre as equipas”, descreve Paulo Jervell, um dos quatro partners do ateliê de arquitetura português Openbook Architecture. Paulo sabe do que fala. O ateliê onde trabalha assinou recentemente projetos como os recém-inaugurados escritórios das sociedades de advogados Vieira de Almeida e Abreu Advogados, ou a nova sede das empresas Microsoft ou KMPG, em Lisboa.

”O novo paradigma do espaço de trabalho surge, não só pela exigência das empresas terem de adaptar-se a novas realidades de negócio, que passam essencialmente e principalmente pela colaboração, pelo network, pelo contacto e comunicação, mas também para responder a um conjunto de necessidades e de vontades das novas gerações que estão relacionadas essencialmente com bem-estar”, descreve.