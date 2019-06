Católica lança centro para negócios responsáveis

A Católica-Lisbon lança esta semana o Center for Responsible Business & Leadership, que conta com a a BP Portugal e a Efacec como parceiros fundadores.

Nuno Moreira da Cruz, diretor executivo do projeto, lembra que “o reconhecimento da atual vulnerabilidade do planeta do ponto de vista social e ambiental está, em grande medida, globalmente aceite. Será missão do Centro, através de investigação e formação, cimentar em alunos e executivos essa consciência e ajudar a entender como incluir a noção de Responsible Business nas estratégias corporativas. Com um propósito central: contribuir para que sustentabilidade e liderança responsável sejam as pedras angulares da forma como atuamos no nosso planeta”.

Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, justifica a parceria da empresa referindo que “construir uma sociedade energeticamente mais eficiente e sustentável é uma realidade que pauta a atuação diária da Efacec. Porque acreditamos que a inovação sustentável deve estar ao serviço das pessoas, das empresas e da sociedade em geral, assumimos o propósito de criar um futuro mais inteligente para uma vida melhor, desenvolvendo e entregando soluções sustentáveis nas áreas da energia, mobilidade e ambiente. Estamos focados em projetar, cada vez mais, Portugal no Mundo como uma referência de sustentabilidade.

Para Pedro Oliveira, CEO da BP Portugal, cuja empresa também apoia o novo centro de conhecimento da Católica-Lisbon, a temática é relevante já que “as empresas bem-sucedidas no futuro serão as que forem percebidas por todos como tendo a coragem de ser genuínas e socialmente responsáveis, com tudo o que isto implica, dando evidências de terem a coragem de errar e acertar e mostrando que têm mais do que tudo a coragem de acreditar no futuro”.

A instituição dará a conhecer outros objetivos do projeto, esta quarta-feira, 27 de junho, dia em que recebe Steven Serneels, CEO da European Venture Philanthropy Association, reconhecido pela defesa de estratégias de sustentabilidade para as empresas. Serneels será o keynote speaker da conferência “Responsible Business: Now is the time (strategy and call for action)”. O evento é de entrada livre.