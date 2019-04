A startup portuguesa SWORD Health fechou uma ronda de financiamento Série A no valor de oito milhões de dólares, e liderada pela Khosla Ventures, criada por Vinod Khosla, cofundador da Sun Microsystems e uma das venture capital mais relevantes de Silicon Valley. Segundo a empresa, o investimento vai permitir à startup reforçar a sua expansão nos Estados Unidos, desenvolver as capacidades de engenharia do seu produto e investir na sua validação clínica.

“Já provámos que conseguimos tornar possível o impossível ao desenvolver uma nova tecnologia totalmente impensável. Com esta ronda queremos passar do possível para o inevitável. As doenças musculosqueléticas estão a provocar e a aumentar o absentismo laboral, a promover o consumo de opioides e a abrir caminho para cirurgias evitáveis. Estamos a construir os próximos 50 anos da fisioterapia mundial e a redefinir os cuidados de saúde para estas patologias”, diz Virgílio Bento, fundador e CEO da SWORD Health.

A SWORD criou um terapeuta digital de inteligência artificial que leva a fisioterapia a casa dos pacientes, tornando-a mais conveniente e fácil de usar. “Paralelamente, uma equipa clínica composta por fisioterapeutas e médicos prescreve, avalia, valida e supervisiona de forma remota todo o programa terapêutico”, explica a empresa em comunicado.

Estamos a construir os próximos 50 anos da fisioterapia mundial e a redefinir os cuidados de saúde para estas patologias. Virgílio Bento Fundador e CEO da SWORD Health

Já nos Estados Unidos e a trabalhar com algumas das maiores seguradoras do país no tratamento e prevenção das doenças musculoesqueléticas, o objetivo da SWORD é reduzir para metade os custos com estas patologias. As patologias musculoesqueléticas afetam uma em cada três pessoas no mundo e mais de metade da população americana, custando anualmente 190 mil milhões de dólares só no mercado norte-americano.

“Os cuidados com as doenças musculoesqueléticas praticamente não evoluíram nos últimos 50 anos e, no entanto, esta é uma das áreas mais dispendiosas do setor da saúde. A SWORD pode inovar e causar disrupção na fisioterapia com a sua abordagem tecnológica que permite uma prestação exponencialmente mais eficaz de cuidados de saúde tanto para os pacientes como para os prestadores de serviços”, justifica Vinod Khosla.