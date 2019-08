A EDP confirmou ter fechado um contrato de 15 anos para a transformação e venda de eletricidade de fonte solar no âmbito do leilão português lançado em julho. Em causa estão o projeto solar Ribatejo, ou “lote 12”, a quem foi atribuído uma capacidade de 142 megawatts e que deverá estar instalado em 2022.

“No leilão de 1,4 GW de energia solar realizado em Portugal em julho de 2019, a EDPR foi a única licitante do Lote 12. No entanto, após este processo, a Direção Geral de Energia e Geologia, no âmbito das suas competências próprias relativas à condução do procedimento concursal, aceitou a proposta da EDPR de capacidade de interconexão para desenvolver o projeto Ribatejo (Lote 12) com uma tarifa de €20,89/MWh (preço médio ponderado resultante do leilão)”, relata a EDP Renováveis em comunicado à CMVM.

Contudo, e tal como escreveu o Público, a EDP recusou inicialmente ficar com este lote justificando a ‘nega’ com o facto de considerar que as ‘rendas’ associadas ao mesmo não o tornavam rentável. Para a elétrica “os preços finais” atingidos no leilão não eram conciliáveis com “uma adequada rentabilização do capital necessário ao investimento”, conforme referiu na altura. Numa questão de semanas, mudou de ideias.

Ao fechar mais este contrato, a EDP Renováveis chega a um total de 750 megawatts de capacidade de transformação de energia solar com instalação prevista até 2022, espalhados por Portugal, EUA e Brasil, diz ainda o comunicado da empresa.

Os leilões para a atribuição de 1.400 megawatts em licenças para exploração de energia solar com ponto de ligação à rede lançados pelo Governo no início de junho atraíram um total de 64 candidaturas para os 24 lotes em concurso. De acordo com as regras, qualquer lote em leilão que ficasse sem candidatos poderia ser posteriormente arrematado desde que o interessado aceitasse o preço médio ponderado de todos os outros lotes tomados.