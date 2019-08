Nunca houve tantas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa. FC Porto, Sporting, Guimarães e Braga conheceram esta sexta-feira os adversários para a primeira fase da competição que tem a primeira jornada marcada para 19 de setembro.

O sorteio realizado esta manhã no Mónaco colocou o Sporting no grupo D juntamente com PSV, Rosenborg e LASK. O FC Porto, colocado no grupo G, vai defrontar o Young Boys, Feyenoord e Rangers. O Vitória de Guimarães terá como adversários o Arsenal, Eintracht Frankfurt e Standard Liège no grupo F. Ao SC Braga vão juntar-se Besiktas, Wolverhampton e Slovan Bratislava no grupo K.

Sporting e FC Porto tiveram entrada direta nesta fase de grupos da Liga Europa, enquanto as duas equipas do Minho tiveram de passar duas fases eliminatórias.

Na fase de grupos desta competição da UEFA, uma vitória vale 570 mil de euros. Em caso de empate, cada clube recebe 190 mil euros. A qualificação para os 16 avos-de-final vale 500 mil euros.

A final da Liga Europa vai ser jogada no estádio Gdansk, na Polónia, no dia 27 de maio.