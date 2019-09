Dorian tão forte como as resseguradoras

O ciclone Dorian está a levar as resseguradoras a acompanhar a sua evolução ao minuto, uma vez que o intervalo de danos se pode situar entre os 5 e os 40 mil milhões de dólares.

Depois de ter destruído bastante as Bahamas, The Guardian fala em 13 mil habitações, o furacão está na Florida e na Georgia, já em território dos Estados Unidos.

As resseguradoras, principais vítimas financeiras da ocorrência, estão bem capitalizadas para o efeito, afoirma a agência S&P citada pelo jornal Tribune des Assurances, devido a um primeiro semestre deste ano de custos com sinistros inferiores à média, a orçamentos a preverem catástrofes maiores do que as verificadas e aos lucros da atividade.

No entanto, se as perdas ultrapassarem as causadas pelo furacão Irma em 2017 que causou prejuízos de 31 milhões de dólares, em 2020 prevê-se aumento das tarifas de resseguro a nível mundial.

Para pequena ilustração ao tipo de danos que um furacão de categoria 4 ou 5 pode provocar na região, a S&P refere os danos possíveis só na área de uma empresa produtora de energia elétrica: