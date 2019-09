Lisboa segue Europa. Avança na primeira sessão de setembro

Lisboa está em alta. Na primeira sessão de setembro, o índice de referência do mercado de capitais português valoriza, acompanhando a tendência positiva verificada nas restantes praças europeias que beneficiam do alívio dos receios dos investidores em torno da guerra comercial entre os EUA e a China.

O PSI-20 ganha 0,23% para 4.900 pontos, depois de ter arrancado a negociação com uma valorização de 0,12%. Na Europa, os ganhos são igualmente modestos, variando entre os 0,1% do IBEX, em Espanha, e os 0,2% do FTSE, do Reino Unido. O Stoxx 600, que agrega as 600 maiores empresas da região, ganha 0,2%.

A subida mais expressiva da sessão pertence à Mota-Engil que apresenta uma valorização de 1,32%, seguida dos CTT, que brilham com uma subida de mais de 1%, para 1,899 euros.

A suportar os ganhos da bolsa está, contudo, a Jerónimo Martins, que soma 0,97% para 15,14 euros, mas também os títulos do setor da pasta e papel. A Altri ganha 0,96%, a Navigator soma 0,46% e a Semapa sobe 0,66%.

A EDP regista uma subida muito ligeira, assim como a Galp Energia que ganha 0,04%, enquanto a EDP Renováveis está a perder 0,2%, numa sessão em que apenas cinco cotadas recuam.