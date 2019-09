Como tornar as segundas-feiras mais produtivas?

A segunda-feira é, geralmente, o dia menos desejado do calendário semanal. Além de representar o fim do descanso do fim de semana, marca o início de uma semana de trabalho. Mas há formas de encarar as segundas-feiras de forma mais positiva, tornando-as mais produtivas.

Segundo um estudo da empresa de recrutamento norte-americana Robert Half, nos EUA, a segunda-feira é considerado o dia mais produtivo da semana. Se não é o seu caso, a revista norte-americana Fast Company revela alguns truques que o vão ajudar a mudar a perspetiva sobre as segundas-feiras.

Comece a semana na sexta-feira…ou no domingo

Os especialistas defendem que o planeamento das tarefas pode aumentar a produtividade. No final da semana, tire algum tempo para organizar o local de trabalho e crie uma lista de prioridades para segunda-feira de manhã. Se preferir, pode organizar esta lista no domingo à noite. O autor do livro Get Organized! Time Management for School Leaders, Frank Buck, refere-se às segundas-feiras como “um mini primeiro dia de escola”, porque os primeiros dias de aulas exigem geralmente alguma preparação. O mesmo deverá acontecer com as segundas-feiras, defende Buck.

Trate as segundas-feiras como se fossem o dia 1 de janeiro

Para quem procura “resoluções de ano novo”, o primeiro dia do ano está cheio de energia e intenções. Assim, prepare-se para a segunda-feira como se prepararia para começar um novo ano: com entusiasmo e energia. Planeie, organize o seu dia, leve para o trabalho uma refeição saudável para começar bem a semana, e considere o primeiro dia da semana como “um novo começo.”

Preserve as horas mais produtivas do dia

Para a maior parte das pessoas, a manhã é a altura do dia com maior produtividade. Assim, é essencial salvaguardar essas horas para conseguir aproveitá-las da melhor maneira. Como? Evitando emails, reuniões e demasiada conversa com colegas durante as horas do dia que considera mais produtivas. Conclua as tarefas mais urgentes e tire proveito da altura do dia em que é mais produtivo, defende Julie Morgenstern, consulta norte-americana, autora do best seller do New York Times “Organizing from the Inside Out”.

Limite as reuniões no primeiro dia da semana

Não marque reuniões importantes nas manhãs de segunda-feira. Reserve o primeiro dia da semana para ver e responder a emails. Assim conseguirá dedicar-se às suas tarefas com mais prioridade e aproveitar o momento mais produtivo do dia, se for o caso. Se não for possível desmarcar todas as reuniões para segunda-feira, tente agendá-las para a tarde, mais perto do final do dia, aconselha Julie Morgenstern.

Organize o tempo

Para conseguir gerir bem o tempo, principalmente no primeiro dia a semana, é fundamental perceber exatamente a quantidade de tarefas que consegue incluir num dia. A ciência defende que as pessoas conseguem concentrar-se durante 90 minutos, antes de precisarem de uma pausa. Se organizar o dia, vai conseguir dedicar o tempo necessário a cada uma das tarefas que tem planeadas.

Registe o sucesso

A autora Julie Morgenstern sugere ainda que faça um registo das atividades diárias e dos respetivos resultados, pois é uma forma de não perder o foco nos objetivos. Por exemplo, depois de uma manhã produtiva, faça uma revisão das tarefas concluídas e tente identificar as razões que a tornaram tão produtiva.

Cuide de si

Se está ansioso, ou nervoso, com um trabalho importante que ainda não terminou ou com as várias reuniões que vai ter ao longo da semana, tente mimar-se. A caminho do trabalho, compre o seu café ou batido favorito, para se sentir recompensado. Pode também personalizar o seu local de trabalho e torná-lo mais vantajoso para si. Oiça a sua música preferida ou, se tiver um escritório só para si, acenda o seu incenso favorito.

Acima de tudo, mantenha o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, pois é uma forma de encarar o início da semana de forma leve e tranquila. Se terminou as férias, regresse ao trabalho com um espírito positivo. Se a sensação de insatisfação com o trabalho continuar, tente compreender os sintomas e perceba o que tem de mudar na sua vida profissional.