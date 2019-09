5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pela divulgação de diversos indicadores económicos sobre a evolução dos maiores espaços económicos mundiais, com especial destaque para os referentes à zona euro e à economia norte-americana. Mas quando estamos já na contagem final para o início de mais uma greve de motoristas de matérias perigosas, destaque para a primeira reunião do grupo de trabalho que pretende avaliar o cumprimento do disposto no contrato coletivo do setor relativamente a cargas e descargas.

1.º reunião do grupo de trabalho para a avaliação de cargas e descargas

Realiza-se esta terça-feira a primeira reunião do Grupo de Trabalho que tem por objetivo discutir a intervenção da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho e da Segurança Social no cumprimento do CCTV – Contrato Coletivo de Trabalho do setor rodoviário de mercadorias. Participam representantes da ACT e da Fectrans, assim como dos operadores de transportes (ANTRAM) e de logística e dos portos. Neste primeiro encontro serão calendarizadas as próximas reuniões, bom como as suas ordens de trabalhos. A reunião decorre a partir das 15h30, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Banco de Portugal divulga evolução do crédito em julho

O Banco de Portugal divulga esta terça-feira as estatísticas relativas à evolução dos empréstimos concedidos pelo setor financeiro a empresa e famílias em julho de 2019. Em junho, os empréstimos às sociedades não financeiras cresceram 0,1% em comparação com o mesmo mês de 2018, registando-se um rácio de crédito vencido de 8,8%, menos 0,3 pontos percentuais. Já as famílias acederam a mais 0,7% de crédito, crescimento assente essencialmente no financiamento ao consumo, que subia 5,2%. O malparado nas famílias estava em 3,2%.

Desemprego em Espanha

O Governo de Madrid anuncia esta terça-feira a taxa de desemprego registada em Espanha em agosto de 2019. Em julho, e segundo o Eurostat, a economia espanhola tinha a segunda taxa de desemprego mais elevada da zona euro, nos 13,9%, valor apenas superado pela Grécia e que compara com a média de 7,5% da região da moeda única.

Bateria de indicadores sobre economia norte-americana

Em plena guerra comercial entre EUA e China os investidores olham com redobrada atenção para os principais indicadores que medem o pulso à evolução da economia norte-americana, tentando identificar ou antecipar sinais dos impactos do conflito entre Pequim e Washington. Esta terça-feira serão divulgados diversos indicadores relativos a agosto último — a saber: IGC Industrial Markit; Fabricação ISM; Preços Pagos ISM; Gastos com Construção (julho 2019; Otimismo económico do IBD/TIPP; Total de Vendas de Veículos ; API Weekly Crude Oil Stock.

Início da All China Leather Exhibition

Também conhecida como Feira de Couro de Xangai, organizada pela Associação de Indústrias de Couro da China (CLIA) e APLF Limited, é o principal evento para empresas internacionais que procuram oportunidades nos mercados da China – o foco principal da indústria global de couro. Conta com a participação de uma empresa portuguesa e 20 empresas brasileiras.